وكيل وزارة الثقافة للقناة وسيناء في جولة تفقدية بسانت كاترين

التقى الكاتب محمد نبيل وكيل وزارة الثقافة لإقليم القناة وسيناء الثقافي ،اللواء طارق عابد رئيس مدينة سانت كاترين، و اللواء طلعت العنانى مستشار المحافظ للمشروعات بسانت كاترين عصر يوم الإثنين الموافق ٨ مايو ٢٠٢٣م، ذلك في إطار مناقشة عدة مشروعات تهدف إلى تطوير وزيادة عدد المواقع الثقافية بهدف تقديم الخدمات الثقافية لأهالي مدينة سانت كاترين بجنوب سيناء .

تناول اللقاء مناقشة سبل تطوير ورفع كفاءة بيت ثقافة سانت كاترين والعرض بالمطالب على السيد اللواء الوزير معالي محافظ جنوب سيناء .

ناقش رئيس الإقليم موقف تدبير الاعتمادات لإنهاء الإجراءات اللازمة لتخصيص استراحات للعاملين وزيادة أعداد دور الثقافة بالقطاع الثقافي بمدينة سانت كاترين .

وأكد نبيل خلال اللقاء أنه تأتي خطة التطوير فيما يتماشى و رؤية الأستاذة الدكتورة نيفين الكيلانى وزيرة الثقافة، لتحقيق العدالة الثقافية وتمكين المرأة السيناوية وتنمية الموهوبين والنابغين من أبناء سيناء ، والاتفاق على سبل تعظيم الخدمات الثقافية والفنية التى تقدمها الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة الفنان هشام عطوه، لتنمية الوعى الثقافى والفكرى لأهالينا بمدينة سانت كاترين تبدأ من أهمية تطوير واستحداث مواقع ثقافية إضافية وتوسيع نطاق دور الثقافة بسانت كاترين لتتواكب مع الخطة الاستراتيجية القادمة. يأتي ذلك بعد النظر والاطلاع وُجد تدني الخدمات ببيت ثقافة سانت كاترين القديم والإحتياج الشديد لإقامة بنية تحتية متكاملة له لتوفير الخدمات المناسبة والتي تليق بالرواد من أهالي مدينة سانت كاترين .

يذكر أن وكيل وزارة الثقافة استهل زيارته بجولة تفقدية بالمرور على المواقع الثقافية بجنوب سيناء بالمرور على بيت ثقافة سانت كاترين وتفقد الموقع والاستراحة ومتابعة سير العمل .