الخميس.. صالون مقامات يناقش "الموسيقى إلى أين" في قصر بشتاك

ينظم قطاع صندوق التنمية الثقافية، "صالون مقامات"، والذي يقام هذا الشهر تحت عنوان "الموسيقى إلى أين"، وذلك فى الثامنة من مساء الخميس المقبل، الموافق 11 مايو الجاري، بقصر الأمير بشتاك.

يستضيف الصالون النقاد: الدكتور وليد شوشة، والدكتورة رشا طموم، والكاتبة الصحفية والناقدة كريمان حرك، يتخلل الصالون فقرة غنائية للفنانة أنغام مصطفى وفرقتها الموسيقية.

الصالون إعداد وتقديم الناقدة الفنية والإذاعية دكتورة إيناس جلال الدين مدير عام التخطيط بالإذاعة المصرية.

وقد استطاع قطاع صندوق التنمية الثقافية، على مدى اثنين وثلاثين عاما منذ إنشائه عام 1989 أن يلعب دورا فعالا ومؤثرا في دعم وتنمية الحياة الثقافية في مصر، بالإضافة إلى مد جسور التحاور الخلاق بين المثقفين والفنانين بعضهم البعض وبينهم وبين الجمهور العريض.

كما يعمل القطاع على اكتشاف المواهب الشابة في مختلف المحافظات ودعمها ووضعها على طريق التميز والإبداع.

