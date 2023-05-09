"مياه الأقصر" تستعرض مشروع الدعم الفني للحلول المتكاملة بـ"4 شركات".. صور

استضافت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالأقصر، رؤساء مجالس الإدارة ومسئولي أربع شركات مياه شقيقة ( قنا - سوهاج - أسيوط - المنيا )، بالإضافة لشركة مياه الأقصر ومسؤولي الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، وذلك للوقوف على ما تم الوصول إليه في إطار مشروع الدعم الفني للحلول المتكاملة والخطة الإستراتيجية للشركات والخطة المستقبلية للتغير المناخي.

وناقش المهندس عاطف عزت رئيس فريق عمل مشروعات مياه الشرب والصرف الصحي بالوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، مع الشركات الشقيقة أطر العمل الحالية للوقوف على النسب المنفذة، والمحققة بين الشركتين الشقيقتين قنا والأقصر.

متناولا المحاور الرئيسية للمشروع، وهى إدارة الأصول، وتغطية التكاليف، ورفع كفاءة الخدمة وجودتها، ورفع مستوى الأداء على جميع مستويات الأنشطة.

واستعرضت شركة مياه الأقصر، برئاسة اللواء مهندس محمد يحيى كمال سليمان رئيس مجلس الإدارة، المخرج النهائي business paln ، مع عرض من شركة قنا للوقوف علي ما تم تحقيقه في الخطة والخطوات المستقبلية، كما تم عرض نشاط التغيير المناخي من قبل شركة الأقصر، والذي تم إنجازه بمساعدة معونة مشروع iwssta ، كما تم عرض ما تم الوصول إليه والخطة المستقبلية للتغير المناخي.

كما تم عرض الشهادة المعتمدة من الأيزو للمعامل التي حصلت عليها بشركتي الأقصر وقنا واستكمال خطة المعامل للحصول على شهادة الأيزو بباقي الشركات الشقيقة.

كما تم عرض الجزء الخاص DMZ و scada sesstm وذلك بالتعاون بين شركتي الأقصر وقنا، لما قامت به شركة قنا بتحقيق نجاح ملحوظ في مجال DMZ وشاشات scada وقراءة العدادات بشركة الأقصر التي حققت نسب نجاح عالية.

كما تفقد المهندس عاطف عزت، ورشة العمل المنعقدة حاليا بالأقصر، والخاصة بالبرنامج Maximo ، مع الخمس شركات سويا ومتابعته لتلك الخطوات online، ومناقشة الملاحظات الخاصة بالشركات التابعة للوصول لأفضل نتائج مرجوة من البرنامج، وذلك بحضور فريق عمل شركة الأقصر (CORE TEAM) والشركات التابعة، وذلك بهدف إنهاء تحليل متطلبات وفجوات النظام الخاصة ببرنامج (Maximo )، ومواكبة خطة الدولة للميكنة الرقمية الحديثة والعمل على الدمج بين الأصول الفنية، وأوامر التشغيل والصيانة الخاصة بها، للوصول إلى أفضل خطط للإحلال والتجديد السنوية والخمسية.

ومن جانبه، أكد اللواء مهندس محمد يحيى كمال رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالأقصر، على ما تحقق خلال الفترة الماضية وأهمية استكمال خطة الشركة، والعمل على تحقيق مبدأ الاستدامة، مشيراً إلى ما تم من نجاح في مجال استخدام تقنيات حديثة مثل تطبيق الهاتف المحمول والطباعة الفورية للفواتير.

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