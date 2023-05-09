سلطات زابوروجيه توقف مفاعلات محطة زابوروجيه النووية تحسّبا لاستفزازات كييف

أعلن القائم بأعمال حاكم مقاطعة زابوروجيه، يفجيني باليتسكي، وقف مفاعلات محطة زابوروجيه الكهرذرية تحسّبا لاستفزازات قوات كييف التي تحضر لهجومها المضاد، جاء ذلك حسبما ذكرت وكالة أنباء "نوفوستي" الروسية.

وأشار باليتسكي إلى أن قوات كييف "بدأت في تصريف المياه من السدود" على نهر دنيبر شمالا، مما قد يؤدي إلى انهيار سد كاخوفكا المحاذي للمحطة وإغراق محيطها.

وأضاف: "ارتفع مستوى المياه في خزان كاخوفكا إلى 17.08 متر ونحن نتفهم أن هذا تلاعب مفتعل، وتم تعليق عمل المفاعلات النووية في المحطة" بسبب عدم القدرة على التنبؤ بالخطوات التي قد يقدم عليها نظام كييف.