البورصة الباكستانية تغلق على تراجع

أغلق مؤشر بورصة كراتشي كبرى أسواق الأسهم الباكستانية يوم الإثنين، على تراجع بنسبة 0.98 في المئة، ما يعادل 412 نقطة، ليصل عند مستوى 41829 نقطة.

وبلغت كمية الأسهم المتداولة 68.753.925 سهمًا، تمثّل أسهم 365 شركة، ارتفعت منها قيمة أسهم 92 شركة، فيما تراجعت قيمة أسهم 247 شركة، واستقرت قيمة أسهم 26 شركة.