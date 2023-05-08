قرارات مهمة من وزارة التموين بشأن صرف السلع التموينية

أعلنت وزارة التموين والتجارة الداخلية، الضوابط الواجب اتباعها أثناء صرف السلع التموينية.

وجاءت الضوابط التي حددتها وزارة التموين كالتالي:

يتم صرف زجاجة زيت 800 ملي لكل فرد وبحد أقصي 4 زجاجات للبطاقة.

يتم الصرف لكل فرد 1 كيلو سكر حسب احتياجه وبحد أقصى 6 كيلو سكر للبطاقة.

يتم صرف 1 كيلو أرز للبطاقة التموينية التي يقل عدد الأفراد بها عن 4 أفراد، ويتم صرف 2 كيلو أرز للبطاقة أفراد فأكثر أو يتم صرف عبوة 800 جرام، مكرونة للبطاقة التي تقل عن 4 أفراد، ويتم صرف 2 عبوة 800 جرام مكرونة للبطاقة 4 أفراد فأكثر.

يتم صرف باقي المستحق من الدعم للمواطن من أصناف قائمة السلع التموينية الأخرى المتاحة على النظام.

يوجد حد أقصى لتجاوز إجمالي قيمة السلع المشتراة الرصيد الدعم ويتم دفعه نقدًا (خمسة جنيهات).

يتم الصرف بحد أقصي (أربع مرات في الشهر).

قيام مديريات التموين والتجارة الداخلية بمتابعة صرف السلع التموينية لأصحاب البطاقات التموينية المحددة والمقررة.



يتم العمل بهذا التوجيه اعتبارا من 10 /5 /2023 ويلغي كل حكم يخالف ذلك.