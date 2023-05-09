محافظة البحيرة تتسلم أتوبيس المكتبة المتنقلة لتقديم رسالتها بقرى "حياة كريمة"

تسلمت محافظة البحيرة اليوم أتوبيس المكتبة المتنقلة لتقدم خدماتها المتعددة للجمهور، وذلك بحضور اللواء محمد شوقى بدر السكرتير العام للمحافظة و أحمد الهواش مدير مكتبة مصر العامة بدمنهور واللجنة المشكلة، ضمن المبادرة الرئاسية "حياه كريمة" وفي إطار استراتيجية الدولة للتنمية المستدامة "رؤية مصر 2023"، وخططها الرامية لبناء الإنسان ثقافيا ومعرفيًا.

ومن الجدير بالذكر أن أتوبيس المكتبة المتنقلة يأتى ضمن 6 مكتبات متنقله أطلقتهم وزارة الثقافة اليوم بالتعاون مع صندوق مكتبات مصر العامة لتجوب القرى والنجوع بعدد 6 محافظات تشملهم مبادرة "حياه كريمة" منهم محافظة البحيرة.

وأكد اللواء السكرتير العام على أهمية الدور الذي ستقوم به المكتبة المتنقلة لتحقيق العدالة الثقافية وتقديم رسالتها التعليمية والتثقيفية وإعداد برامج وأنشطة وفعاليات متميزة لمواطنى قرى "حياة كريمة " لتحقيق أهداف الجمهورية الجديدة وبناء الإنسان المصري.

