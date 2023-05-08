ضربات جوية عراقية لأحد أوكار داعش الإرهابي في ديالي

كشفت السلطات الأمنية العراقية عن قيام القوات الجوية بتسديد ضربات ناجحة ضد أوكار تابعة لعصابات تنظيم داعش الإرهابي بمنطقة صنيديج بديالي، والقبض على 5 عناصر مطلوبة في نينوى.

وجاء في بيان صادر عن خلية الإعلام الأمني، اليوم، استكمالا للعمليات الأمنية فإن مديرية الاستخبارات العسكرية بالتنسيق مع خلية الاستهداف التابعة لقيادة العمليات المشتركة زودت صقور الجو الأبطال ليلة السبت الماضي بمعلومات عن وكر للإرهابيين في منطقة صنديج بمحافظة ديالى، حيث نفذ صقور الجو ضربة جوية دقيقة،على هذا الوكر، ومن خلال المتابعة الميدانية، أسفرت عن قتل مفرزة إرهابية ومن بين القتلى ما يسمى إداري ومسؤول مشاجب ولاية ديالى المدعو (إسماعيل خليل بليبل) وما يسمى مسؤول الكفالات في قضاء الحويجة المدعو (أبو حسن النعيمي).

وفي بيان سابق، أكدت خلية الإعلام الأمني، أن وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية في وزارة الداخلية تمكنت من تنفيذ واجبات نوعية استندت لمعلومات استخبارية ومراقبة ميدانية، أثمرت عن القبض على 5 متهمين مطلوبين وفق أحكام المادة الرابعة من قانون مكافحة الإرهاب في محافظة نينوى.

وأكدت التحقيقات والمعلومات التي تمتلكها وكالة الاستخبارات بأنهم انتموا لعصابات داعش الإرهابية، وقد عملوا في أماكن مختلفة بعد تكليفهم بمهام ضمن مايسمى "الولايات والفرق والشرطة الإسلامية" وقد حددت لهم كنى وأسماء وهمية كان تستخدمها العصابات الإرهابية لاقناع عناصره بالانتماء.