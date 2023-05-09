رئيس جامعة الأقصر يشارك بجلسة القطاع الطبي بـ"الأعلى للجامعات".. صور

شارك الدكتور حمدي محمد حسين، رئيس جامعة الأقصر، والمشرف على كلية الطب، بجلسة القطاع الطبي بالمجلس الأعلى للجامعات، والتي انعقدت يوم الإثنين، بمبنى LRC بكلية طب القصر العيني.

وأوضح رئيس الجامعة، أن الجلسة ناقشت عددا من القرارات المهمة ذات الصلة بتطوير القطاع الطبي بالمستشفيات الجامعية، وإنشاء وحدات جديدة بكليات الطب بعدد من الجامعات، في إطار خطة وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، للارتقاء بالمنظومة التعليمية، ضمن تحقيق أهداف الإستراتيجية الوطنية للتعليم العالي، بما يضمن توفير مناخ محفز وداعم للبحث العلمي وتطويره.

كما تناولت الجلسة، مناقشة أعداد الطلاب المقترح قبولهم بكل كلية أو معهد تابع للجنة القطاع الطبي للعام الدراسي 2023-2024.

وفي سياق متصل، شارك رئيس جامعة الأقصر، في الاجتماع الدوري للمجلس الأعلى لشئون التعليم والطلاب، والمنعقد بجامعة بورسعيد، برئاسة الدكتور مصطفى رفعت أمين المجلس الأعلى للجامعات، وبحضور نواب رؤساء الجامعات لشئون التعليم والطلاب.

وناقش الاجتماع عددا من الملفات والموضوعات، من بينها كل ما يتعلق باختبارات القدرات من الناحية الفنية والقواعد التي تتبعها الكليات المعنية، وآليات تنفيذ الخطة الخماسية للبعثات، وعرض لمنصة تسجيل الأنشطة الطلابية بموقع المجلس الأعلى للجامعات.

كما ناقش المجلس، إلغاء قواعد التوزيع الإقليمي بالنسبة للشهادات الثانوية العامة وما يعادلها والشهادات الفنية للقبول ببعض الكليات، وهي كليات:" التمريض – التربية - التربية النوعية - المعاهد الفنية الصحية المعاهد الفنية للتمريض"، اعتباراً من القبول في العام الجامعي 2023/2024.

الاجتماع الدوري للمجلس الأعلى لشئون التعليم والطلاب (1)

الاجتماع الدوري للمجلس الأعلى لشئون التعليم والطلاب (2)

الاجتماع الدوري للمجلس الأعلى لشئون التعليم والطلاب (3)

الاجتماع الدوري للمجلس الأعلى لشئون التعليم والطلاب (4)

الاجتماع الدوري للمجلس الأعلى لشئون التعليم والطلاب (5)

الاجتماع الدوري للمجلس الأعلى لشئون التعليم والطلاب (6)

جلسة القطاع الطبي بالأعلى للجامعات (1)

جلسة القطاع الطبي بالأعلى للجامعات (2)

جلسة القطاع الطبي بالأعلى للجامعات (3)

جلسة القطاع الطبي بالأعلى للجامعات (4)