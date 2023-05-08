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الإثنين 08 مايو 2023
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عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

حوادث وقضايا

الاستعلام عن الحالة الصحية لشاب حاول التخلص من حياته بالهرم

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية
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أمرت النيابة العامة بجنوب الجيزة، بالإستعلام عن الحالة الصحية لشاب حاول إنهاء حياته عن طريق القاء نفسه من الطابق الرابع، بعدما اتهمه زوج شقيقته بالسرقة في الهرم، تمهيدا لسؤاله حول تفاصيل الواقعة، كما استدعت أسرة الشاب لسماع أقوالهم بشأن الواقعة.

كان بلاغ قد ورد لضباط مباحث قسم شرطة الهرم من غرفة عمليات  النجدة، يؤكد سقوط شاب من علو وإصابته ، علي الفور انتقل رجال المباحث لمكان الحادث، وبالفحص تبين إصابة شاب بكسور وجروح في مناطق متفرقة من الجسم بعدما قام بالقاء  نفسه من الطابق الرابع.

وبعمل التحريات تبين أن الشاب حاول التخلص من حياته  نتيجة إصابته بحالة نفسية بعدما اتهمه زوج شقيقته بالسرقه، ولا شبهه جنائية، وتم نقله للمستشفى لتلقي العلاج.

وتحرر المحضر اللازم بالواقعة.

الاستعلام عن الحالة الصحية العامة بجنوب الجيزة سقوط شاب كسور وجروح