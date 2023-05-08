7 نصائح مهمة يجب معرفتها عند تناول القهوة.. تعرف عليها

تعتبر القهوة من المشروبات المنبهة التي يفضل الكثير من الأشخاص تناولها، لقدرتها على زيادة التركيز والانتباه، ولكن قد يتسبب الإفراط فيها في الإصابة بالعديد من المشكلات الصحية، لذا نقدم لكم نصائح لتناول القهوة:

-عدم تناول القهوة في الفترة ما بين الساعة الثانية ظهرًا حتى الرابعة عصرًا، لاحتوائه على الكافيين الذي قد يصيبك بالأرق عند النوم ليلا.

- التقليل من إضافة السكر العادي إلى القهوة، لأن السكريات إذا زادت نسبتها عن المعدل الطبيعي قد تتراكم بالجسم على هيئة دهون، ما يتسبب في زيادة الوزن، ويفضل استبداله بالسكر الدايت.

- يجب الحرص على شراء الأنواع المعروفة من القهوة، ويفضل شراء حبوب البن، لطحنها في المنزل بالطرق الطبيعية.

- تجنب الافراط في تناول القهوة، بحيث ألا تزيد عن فنجانين يوميا، لتجنب أضرارها على صحة القلب والأوعية الدموية.

- أكدت بعض الدراسات أن القرفة تساهم في خفض نسبة الجلوكوز والكوليسترول والدهون الثلاثية في الدم، ما يجعلها الاختيار الأمثل للمصابين بالسكري وأمراض القلب والأوعية الدموية، وينصح بإضافتها إلى القهوة، لما تضفيه من مذاقٍ مميز، فضلًا عن فوائدها على الصحة العامة.

- من الضروري عدم إضافة الكريمات المبيضة مجهولة المصدر إلى القهوة، ويفضل استبدالها بالحليب كامل الدسم، لاحتوائه على فيتامين ك، فضلًا عن الكالسيوم المفيدة لصحة العظام.

-يجب استخدام الفلتر الورقي عند صب القهوة بعد غليها، لتصفيتها من التفل، لتجنب مذاقه المر، والتقليل من نسبة الكافيين الموجودة فيها.



فوائد تناول القهوة:

كشفت دراسة حديثة أن تناول القهوة بشكل يومي، يساهم في إطالة العمر عن المعدل الطبيعي، بنحو عامين.

وبعد مراجعة 40 دراسة سابقة تتعلق بها، تبين للباحثين أن الأشخاص الذين يشربون كوبين من القهوة يوميًا، تزداد أعمارهم بنحو عامين، مشيرين إلى أن أعداد الوفيات تكثر نسبتها بين الأشخاص الذين لا يفضلون تناولها،

أكد الباحثون أن شرب من 3 إلى 4 أكواب من القهوة، يقلل من خطر الإصابة بأمراض القلب، والزهايمر، والنقرس، والنوع الثانى من السكري، ما يساهم في زيادة متوسط عمر متناوليها.



ولتناول القهوة عدة فوائد ومنها:

تعزيز مستويات الطاقة القهوة غنية بالكافيين المنبه. ...

• تحمي من داء السكري م

• تتحكم في أعراض مرض باركنسون ..

• تساعد على صحة القلب .

• تحمي الكبد

• تمكن أن يزيد من طول العمر .

• تحمي الحمض النووي من التلف

• تقلل من دهون الجسم ويعزز الوزن الصح

٠تساعد على الوقاية من الصداع

حيث انها تحتوي علي الكافيين هو موسع طبيعي للأوعية الدموية، مما يعني أنه يساعد على خفض ضغط الدم عن طريق منع عضلات الأوردة من الشد والتضيق،

ويمكن للأشخاص الذين يعانون من الصداع الاستفادة من القهوة، خاصة إذا أضافوا بعض الحليب، وتجعل الرياضيين منتعشين ومنشطين ومنبهين

سيستفيد الأشخاص النشطون للغاية سواء كان النشاط لمجرد تمرين منتظم للياقة أو حتى الرياضيين المحترفين من شرب القهوة، لاحتوائها على نسبة كافيين في كل كوب، ويمكن أن تحمي من السرطان والسكتة الدماغية وأمراض شرايين القلب، حيث أظهرت دراسة كبيرة أجراها المعهد الوطني للسرطان بالولايات المتحدة عام ٢٠١٨ وجود علاقة بين تناول القهوة بكميات كبيرة، وانخفاض معدل الوفيات بسبب السرطان والسكتات الدماغية وأمراض القلب.