٣ قرارات من النيابة بشأن ضبط ١٧٥ فردا بتهمة حيازة مواد مخدرة بالجيزة

أمرت النيابة العامة بالجيزة، بحبس ١٧٥ فرد، ٤ أيام علي ذمة التحقيقات بعد توجية لهم تهمة حيازة كمية من المواد المخدرة بقصد الإتجار بها، وقد طالبت النيابة تحريات الأجهزة الأمنية حول نشاط المتهمين، كما أمرت بالتحفظ علي المضبوطات وإرسالها للمعمل الكيميائي لفحصها.

كانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة، قد قامت بشن حملة أمنية مكبرة بشارع الفاروق عقب ما تم تداوله على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك" من معلومات تشير إلي قيام بعض الأشخاص بترويج وتعاطي المواد المُخدرة، وحيازتهم للأسلحة البيضاء وممارستهم أعمال البلطجة والتحرش بالفتيات.

وعلي الفور تم استهداف المنطقة محل الشكوي بحملة أمنية أسفرت جهودها عن ضبط عدد 170 قضية إتجار بالمواد مُخدرة، بإجمالى 175 متهم وعُثر بحوزتهم على "كمية من مخدر الحشيش وزنت 7،338 كيلو جرام، كمية من مخدر الهيروين وزنت 2،127 كيلو جرام، كمية من مخدر البودر وزنت 4،225 كيلو جرام، كمية من مخدر الأيس وزنت 1،032 كيلو جرام، 1137 قرص مخدر".

وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال كل واقعة وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.