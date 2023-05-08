قصور الثقافة تطلق أولى محاضرات المحور الخامس لمنتدى نقل الخبرة

عقدت الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة المخرج هشام عطوة، اليوم الاثنين، أولى محاضرات المحور الخامس من منتدى نقل الخبرة للعاملين بالهيئة من حملة الماجستير والدكتوراه، وذلك أونلاين عبر تطبيق زووم.

قدم المحاضرة حسان حسن، مدير عام الإدارة العامة للقضايا والتنفيذ بالإدارة المركزية للشئون القانونية بالهيئة العامة لقصور الثقافة، وتناول بها حقوق وواجبات الموظف العام بين قانون 47 لسنة 1978 وقانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016.

وأشار حسن، إلى أن القانون رقم 47 جاء أكثر إيجازا ولم يتطرق للوظائف الدائمة والمؤقتة ولا إلى تعيين الأجانب، إذا نصت الفقرة الأخيرة من المادة الأولى منه على أنه يعتبر عاملا في تطبيق أحكام هذا القانون، كل من يعين في إحدى الوظائف المبينة بموازنة كل وحدة، وفي مكان آخر في المادة نفسها نص على سريان هذا القانون على العاملين بوزارات الحكومة ومصالحها والأجهزة التي لها موازنة خاصة بها ووحدات الحكم المحلي والعاملين بالهيئات العامة فيما لم تنص عليه اللوائح الخاصة بها.

وكشف حسن، عن عشرة حقوق يقابلها عشرة واجبات في قانون الخدمة المدنية لموظفي الجهاز الإداري بالدولة ومن ينطبق عليهم قانون الخدمة المدنية، منها: أنه للجميع حق شغل الوظائف العامة على أساس الكفاءة والجدارة، دون محاباة أو وساطة وبدون تمييز بسبب الدين أو الجنس، وتتضمن الواجبات وفقا للمادة 57 من القانون أنه على الموظف الالتزام بأحكام اللوائح والقرارات والقوانين المنفذة ومدونات السلوك وأخلاقيات الخدمة المدنية.

وأضاف حسن، أنه من ضمن المواد للموظف تنص على أحقيته في الحصول على التدريب والتأهيل والإعداد للقيام بواجباته ومسئولياته الوظيفية، وفقا للمادة 9، ويجب على الموظف القيام بالواجبات والمسئوليات والمهام الموضحة ببطاقة الوصف الوظيفى لوظيفته، وغيرها من الحقوق والواجبات الواجب اتباعها والالتزام بها وفق قانون الخدمة المدنية.

وينظم فعاليات المنتدى، الإدارة المركزية للتدريب وإعداد القادة الثقافيين برئاسة الدكتورة منال علام، حيث تعمل الهيئة على الاستفادة من كوادرها في التخصصات المختلفة، من أجل تعظيم الاستفادة من خبراتهم ضمن برنامج فعاليات المنتدى، والتثقيف والتطوير الدائم لأداء للعاملين بها.