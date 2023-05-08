ضبط 10650 عبوة مكملات غذائية مهربة من الجمارك بطنطا

تلقى الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية تقريراً عن جهود الجهات الرقابية والمعنية بتشديد الرقابة على الأسواق والمنافذ من خلال الحملات المستمرة لضبط المتلاعبين بالأمن الغذائي وصحة المواطنين.

يأتي ذلك تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية وتكليفات مجلس الوزراء ووزارة التنمية المحلية، حيث تمكنت مباحث التموين برئاسة العميد إيهاب عبد الحليم من ضبط ١٩ طن ٤٤٠ كيلو قمح محلي موسم حصاد ٢٠٢٣ داخل مدشة أعلاف حيوانية ملحقة بمزرعة مواشي بناحية قرية منية إبيار دائرة مركز كفر الزيات، وذلك بقصد دشها واستخدامها في أعلاف الماشية بالمزرعة، وتم التحفظ على الكمية المضبوطة وتسليمها لشونه برما، كما تم ضبط المسؤول وجاري اتخاذ الإجراءات القانونية.

وفي ذات السياق قامت هيئة سلامة الغذاء بفرع الغربية بقيادة المهندسة حنان عامر بحملة أسفرت عن ضبط 500 كيلو رنجة بها تغير شديد في الخواص الطبيعية من حيث تهتك العضلات وسهولة نزع السلسلة الظهرية ووجود تجمعات دموية بالعضلات وعدم صلاحيتها للاستهلاك الآدمي ظاهرياً، وذلك في إطار الجهود والحملات المستمرة من الهيئة القومية لسلامة الغذاء، وتم ضبط جميع الكميات والتحفظ عليها واتخاذ الإجراءات القانونية حيال ذلك.

كما شنت مديرية التموين والتجارة الداخلية برئاسة المهندس محمد أبو هاشم وكيل الوزارة شن اليوم حمله بالتنسيق مع هيئة الدواء بطنطا وأسفرت عن ضبط 10650 عبوة مكملات غذائية مهربة من الجمارك وغير صالحة للاستهلاك الآدمي داخل مخزن غير مرخص بطنطا وتم تحرير محضر بالواقعة واتخاذ كافة الإجراءات مع المخالفين.

وفي ذات السياق أوضح الدكتور حاتم أنور مدير مديرية الطب البيطري أن الحملات اليومية للأطباء البيطريين أسفرت عن تحرير ٥ محاضر لضبط كميات من الدواجن غير صالحة للاستهلاك الآدمي ولحوم جاموسي وبقري مذبوحة خارج المجازر إلى جانب لحوم مفرومة بدون بيانات رأت اللجنة سحب عينات منها للوقوف علي مدى صلاحيتها من عدمه.