شريف سلامة في حواره لـ"البوابة نيوز": نجاح «كامل العدد» فاق توقعاتي.. هذا ما جذبني إلى المشاركة في «ساعة إجابة».. ونحتاج إلى هذه النوعية من الأفلام

أصور مسلسلًا جديدًا مع «نيتفلكس».. والعمل الجيد يفرض نفسه

نجح الفنان شريف سلامة فى فرض اسمه على الساحة الفنية فى السنوات الأخيرة من خلال الأدوار المتميزة التى قدمها خلال مسيرته الفنية والتى تنوعت فى طبيعتها، وكان آخرها شخصية طبيب التجميل فى مسلسل «كامل العدد» والذى تم عرضه فى 15 حلقة خلال شهر رمضان الماضى وحقق نجاحا كبيرا، كما شارك على الصعيد السينمائى بفيلم «ساعة إجابة»، والذى يظهر من خلال بشخصية بطل خارق فى إطار كوميدى وهى شخصية جديدة لم يقدمها من قبل.

وفى حوار خاص لـ«البوابة»، كشف شريف سلامة عن كواليس مشاركته فى مسلسل «كامل العدد» وفيلم «ساعة إجابة» والصعوبات التى واجهها، كما كشف عن تفاصيل أعماله الفنية القادمة.

* حدثنا عن أبرز ما جذبك إلى مسلسل «كامل العدد»؟

- هناك عدة عوامل جذبتنى إلى المشاركة فى مسلسل «كامل العدد»، وعلى رأسها الورق، حيث إن السيناريو والحوار الذى كتبته رنا أبوالريش، ويُسر طاهر، مكتوب بشكل مميز جدًا، والمسلسل يتناول العديد من القضايا الاجتماعية، بجانب أن العمل من إخراج خالد الحلفاوى وهو مخرج متميز جدًا فى عمله وقدم العديد من الأعمال الفنية الناجحة.

كما أننى كنت سعيدًا جدًا بالتعاون مع الفنانة دينا الشربينى وكنت أريد العمل معها وهى ممثلة متميزة، وكل هذه كانت عوامل بالنسبة لى من أجل المشاركة بالمسلسل، والحمد لله المسلسل حقق نجاحًا كبيرًا ونال إعجاب المشاهدين وأعتقد أن هذه العوامل كانت من أسباب نجاح المسلسل.

* حدثنا عن كواليس العمل مع دينا الشربينى فى مسلسل «كامل العدد»؟

- كواليس تصوير المسلسل كانت أكثر من رائعة والروح فى الكواليس كانت جميلة وكان هناك روح جميلة، وهذا ما ظهر على الناتج الفنى للعمل فى النهاية، حيث سيطرت روح الحب والتعاون بين جميع المشاركين فى المسلسل، وكنت سعيدًا جدًا بالعمل مع دينا الشربينى وكانت «الكيميا» بيننا رائعة وهذا ما ظهر فى المشاهد التى جمعتنا سويًا.

ودينا الشربينى، على المستوى الشخصى من أجمل الشخصيات، كما أن الأطفال المشاركين فى المسلسل كانوا رائعين، والمسلسل يضم عددًا كبيرًا من النجوم الذين أضافوا كثيرًا إلى المسسل ومن أبرزهم الفنانة الكبيرة إسعاد يونس، التى أضافت كثيرًا إلى المسلسل.

* كيف استعددت لشخصية أحمد مختار طبيب التجميل فى المسلسل؟

- عندما عرض علىّ الورق ذاكرت الشخصية جيدا وقمت بعمل عدة بروفات قبل البدء فى تصوير مشاهدى بالمسلسل، والورق كان مكتوبًا بشكل جيد وهو ما ساعدنى على التعرف أكثر على الشخصية والتحضير لها بشكل جيد.

* هل استعنت بأطباء تجميل من أجل التعرف أكثر على شخصيتك بالمسلسل؟

- أنا بالفعل لدى أصدقاء يعملون كأطباء تجميل وتحدثت معهم حول المسلسل، ولكن أعتقد أننى كنت أحتاج إلى التعرف على الطابع الشخصى لشخصية أحمد مختار، أكثر من التعرف على الطابع المهنى لعملة كطبيب تجميل، لأن المسلسل يتناول قضايا إنسانية.

* هل كنت تتوقع نجاح المسلسل رغم عرضه على المنصات؟

- بوادر نجاح المسلسل كانت موجودة منذ البدء فى التحضير للمسلسل قبل عرضه عبر منصة «شاهد» خلال شهر رمضان المبارك، فالمسلسل كما ذكرت يضم مجموعة كبير من النجوم بجانب وجود مخرج وورق متميز، ولكن نجاح المسلسل كان مبهرًا وفاق توقعاتى، والمسلسل كان إضافة إلى مشوارى الفنى، حيث قدم وجبة متنوعة تضمنت الدراما والكوميديا والرومانسية من خلال مناقشته عدد من القضايا الاجتماعية والتى تفاعل معها الجمهور.

* حدثنا عن مشاركتك فى فيلم «ساعة إجابة».. وما الذى جذبك إلى المشاركة فى الفيلم؟

- ما جذبنى إلى فيلم ساعة إجابة، هو الموضوع الذى تتناوله قصة الفيلم، حيث إنه يتناول تربية الأطفال وكيفية التعامل معهم، وتناول الموضوع بطابع كوميدى خفيف، بجانب العمل مع الطفل سليم مصطفى، وهو الشخصية الرئيسية فى الفيلم، كما أنه يضم عددًا كبيرًا من ضيوف الشرف، وهو ما دفعنى إلى دعم هذه التجربة.

* تظهر خلال أحداث فيلم «ساعة إجابة» بشخصية بطل خارق.. فكيف استعددت للشخصية وما هى أصعب المواقف التى واجهتها؟

- الشخصية كانت جديدة بالنسبة لى، والاستعداد للشخصية كان لطيفًا واستمتعت جدًا بهذه التجربة، ومشاهد الأكشن التى قدمتها فى الفيلم كبطل خارق كانت لذيذة وممتعة والتجربة كانت مختلفة، حيث استعنا بعدد من التقنيات خلال تصوير مشاهد الأكشن وبعض مشاهد الطيران، وكانت تجربة ممتعة، ولم أواجه أية مشكلات أو صعوبات خلال تصوير هذه المشاهد.

* هل ترى ضرورة انتشار الأفلام السينمائية التى تتناول قضايا الطفل فى المستقبل؟

- أتمنى هذا، وأتمنى أن تنتشر مثل هذه النوعية من الأفلام، ونحن نحتاج إلى تقديم أفلام مشابهة لفيلم «ساعة إجابة» لأننا نحتاج إلى تواجد الأطفال فى السينما وتقديم أفلام مناسبة بالنسبة لهم، وتقديم أفلام تخاطب الأسرة وتقدم موضوعات هادفة للأطفال.

* بعد تجربتك فى مسلسل «كامل العدد».. هل ترى أن المستقبل سوف يكون للمنصات؟

- العمل الجيد يحقق النجاح سواء تم عرضه عبر شاشات التليفزيون أو عبر المنصات، والجمهور الأن أصبح يستطيع التمييز بين العمل الفنى الجيد والعمل الفنى الغير جيد، سواء كان عبر منصة أو عبرالتليفزيون، فالفيصل فى النهاية هو العمل نفسه.

* هل تفضل المشاركة فى الأعمال الرمضانية أم تفضل المنافسة خارج السباق الرمضانى؟

- لا أهتم عادة إلى توقيت عرض المسلسل بقدر ما يهمنى العمل نفسه وعوامل النجاح التى تساهم فى نجاح المسلسل، فالجمهور يبحث عن العمل الجيد سواء تم عرضه خلال شهر رمضان أو خارج شهر رمضان، فعلى مدار العام هناك العديد من الأعمال التى تحقق النجاح رغم عرضها خارج السباق الرمضانى، والأعمال الجيدة تفرض نفسها سواء فى رمضان أو خارجه.

* ماذا عن أعمالك الفنية القادمة؟

- أواصل حاليا تصوير مشاهدى فى مسلسل جديد مكون من 8 حلقات سوف يتم عرضه عبر منصة «نيتفلكس» خلال الفترة المقبلة، وهو من إخراج السدير مسعود، وأشارك فى بطولته مع آسر ياسين ومحمود حميدة وشيرين رضا وصبا مبارك وركين سعد، ولم يتم الاستقرار على الاسم النهائى للمسلسل وهو يحمل حاليًا اسم «Who Kills Nadia»، وهو اسم مؤقت للمسلسل، حيث لم يتم الاستقرار على الاسم النهائى للمسلسل حتى الآن.