منة الله.. فنانة شاملة وشاعرة علي خطي الأبنودي

هي فنانة شاملة.. فهي شاعرة ومغنية ممثلة بالرغم من صغر سنها الا انها فنانة موهوبة، وهي "منه الله احمد سامى، " في عمر١٢ عاما" وهي إبنة قرية الرياض التابعة اليمركز منية النصر بمحافظة الدقهلية، عشقث الشعر والإلقاء الشعري يسري بدمائها، جذبتها الكلمات الشعرية لكبار الشعراء وبدأت القراءه لكبار الشعراء

وعشقت شعر الشاعر الكبير عبد الرحمن الأبنودي، واوضحت "سامي" الي “البوابة نيوز " انها بدأت رحلتها في الشعر من خلال الإلقاء الشعرى بمركز شباب الرياض وتابعت انها اشتركت في الإلقاء الشعري بالمدرسة، وأشارت الي ان ”محمود هاشم” مدير بيت ثقافة على مبارك لعب دورا هاما" في إكتشاف موهبتها وتابعت أنه دربها، على كيفية الإلقاء الشعرى حتي طورت من موهبتها واضافت "سامي "انها حرصت علي المواظبة علي التدريب لفترات طويلة مع مدير بيت الثقافة علي مدار أربع مرات أسبوعيا،

وتابعت أن والدتها ووالدها دعموها وشجعوها فحرصت والدتها علي الحضور معها وتدريبها اكبر وقت فى المنزل، شاركت" سامي " في العديد من الأمسيات الشعرية ومنها أمسية شعرية بمسرح الجلاء في ديرب نجم بمحافظة الشرقية والتي تضمنت مجموعة من كبار الشعراء، وكما شاركت فى أمسية تحت عنوان " هايبتا" تابعة الي بيت قصر ثقافة علي مباركة.وتم عرضها فى محافظة طنطا، وكما شاركت فى العديد من القوافل الثقافية والفنية ومنها سهرة فى دوار العمدة التى يقدمها بيت ثقافة على مبارك،

وحصدت " سامي" شهادة تقدير كتكريم من رئيس إقليم شرق الدلتا الثقافى، وكما حصدت درع التميز من بيت ثقافة على مبارك وحصدت أيضا شهادة تقدير من الإتحاد الدولى للمثقفين العرب ومجلة الهيكل وكما كرمت " سامي أيضا" من اكاديمية نور البيان، وذلك عن آدائها الشعري للشعراء (محمد العشماوى، إبراهيم العدل، الشاعر محمد عمرو، الشاعر وليد الوصيف) لم تقف موهبة " سامي "عند الشعر ولكن تمتلك العديد من المواهب ومنها الغناء وشاركت بيت ثقافة على مبارك بأغانى وطنية عن مصر وتدربت مع فرقة الموسيقى العربية بالمنصورة وكما انها تعشق التمثيل، وشاركت في اعمال فنية تمثيلية من خلال بيت ثقافة علي مبارك واضافت انها تطمح لتقديم اعمال هادفة وتطمح للشهرة والنجومية وتمثيل مصر عالميا" وقدوتها الفنانة والممثلة شاديةوكما تطمح لشهرة الشاعر الكبير عبد الرحمن الأبنودي في المستقبل.



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