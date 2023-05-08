كأس مصر.. المقاولون العرب يتقدم على الحمام بهدفين نظيفين في الشوط الأول

تقدم فريق الكرة الأول بنادي المقاولون العرب، بقيادة شوقي غريب، على نظيره الحمام بهدفين مقابل لاشيء في المباراة المقامة بينهما على ملعب استاد الجبل الأخضر بالقاهرة،خلال الشوط الأول،ضمن منافسات دور الـ ٣٢ من عمر منافسات مسابقة كأس مصر.

سجل أهداف المقاولون العرب، خلال الشوط الأول،جون اوكولي في الدقيقة ٢٠، وعمر فتحي في الدقيقة رقم ٤٠.

وجاء تشكيل المقاولون العرب كالآتي:

حراسة المرمى: محمود أبو السعود

خط الدفاع: أحمد عاطف قطة - عمر فايد - فاروقا نورالدين - أحمد علاء - جوزيف أوشايا.

خط الوسط: محمد مجلي - أحمد فوزي - عمر وسافيولا.

خط الهجوم: فادي فريد - جون أوكلي.

وجاء تشكيل الحمام كالآتي:



حراسة المرمى: محمود حربي.

خط الدفاع: زيدان إسماعيل - إسلام واصل - إبراهيم الفيل.

خط الوسط: محمد فايز - محمد ديابي - عموري - أحمد مكاوي.

خط الهجوم: محمد مبروك - علي الحسيني - عبدالله سرور.