أجهزة الأمن والمخابرات بالصومال تحبط هجوما إرهابيا على حديقة بمقديشيو

أحبطت قوات أجهزة الأمن والمخابرات الوطنية الصومالية هجوما إرهابيا كانت مليشيات "الخوارج" تخطط شنه على حديقة السلام في مقديشيو.

وقال بيان صادر عن وزارة الإعلام الصومالية أوردته وكالة الأنباء الصومالية اليوم الإثنين، إن أجهزة الأمن والمخابرات الوطنية الصومالية أحبطت في الـ6 من الشهر الجاري شبكة من عناصر مليشيات "الخوارج" كانت تنوي شن هجوم مخطط على حديقة السلام بمقديشيو.

وأضاف البيان " ضبطت قوات المخابرات الوطنية سترات ناسفة وعربه صغيرة كانت الشبكة تنوي إدخالها إلى حديقة السلام لتنفيذ الهجوم، ونجحت في تفكيك الشبكة الإرهابية".

وأشار إلى أن القوات الأمنية نجحت في تقليص الهجمات الإرهابية التي كانت تنفذها مليشيات "الخوارج" في العاصمة مقديشو.