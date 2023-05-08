ads
الإثنين 08 مايو 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

عمرو السولية يشارك في تدريبات الأهلي الجماعية

عمرو السولية
عمرو السولية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

بدأ عمرو السولية، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي المشاركة في التدريبات الجماعية للفريق، والتي أقيمت اليوم الإثنين على ملعب التتش بالجزيرة.

قال الدكتور أحمد أبو عبلة، طبيب الفريق، إن عمرو السولية انتهى من برنامجه التأهيلي والعلاجي الذي أداه منفردًا للتخلص من الإصابة التي تعرض لها في العضلة الخلفية.

وأوضح أبو عبلة أن اللاعب بدأ اليوم المشاركة في التدريبات الجماعية للفريق بشكل تدريجي بعد تعافيه من الإصابة.

ويستعد الأهلي لمواجهة فريق الترجي التونسي والمحدد لها مساء الجمعة المقبل في تونس، ضمن ذهاب الدور نصف النهائي لبطولة دوري أبطال إفريقيا.

الأهلى عمرو السولية السولية الاثنين التتش