فوز مستشفى كفر الدوار العام بجائزة منظمة السكتة الدماغية العالمية

حصدت وحدة السكتة الدماغية بمستشفى كفر الدوار العام الجائزة الذهبية في التصنيف الربع سنوي لعام 2023، التي تنظمها المنظمة الأوروبية للسكتة الدماغية ESO والمنظمة العالمية للسكتة الدماغية WSO.

وذلك في إطار إعلان سجل جودة رعاية السكتة الدماغية العالمي RES-Q، بالتنافس مع كبرى المستشفيات الجامعية والدولية، وذلك عن تطبيق المعايير الدولية في جودة التعامل مع حالات السكتات الدماغية، ويتضمن ذلك جودة التعامل مع حالات الجلطات الدماغية التي يتم حقنها بمذيب الجلطات.

يشار إلى أن مستشفى كفر الدوار العام، شهدت افتتاح أول وحدة لإذابة الجلطات بالبحيرة في 17 مايو 2022، حيث حرص الدكتور عمرو دويدار، مدير عام المستشفى، إلى تحويل حلم وحدة إذابة الجلطات الدماغية بمستشفى كفر الدوار العام لتكون من أفضل الوحدات على مستوى الجمهورية.



وحققت وحدة إذابة الجلطات الدماغية بمستشفى كفر الدوار العام، نسب نجاح عالية تضاهي النسب الدولية، حيث بلغت نسبة نجاح الحالات 73.3% بعد الحقن بمذيب الجلطات tPA.



وبالجائزة الذهبية التي حصدتها مستشفى كفر الدوار العام، هي بذلك تنافس المستشفيات الجامعية والدولية في التعامل مع حالات السكتات الدماغية، ويتضمن قسم النفسية والعصبية برئاسة الدكتور محمد فوزي، عناية المخ والأعصاب بسعة 5 أسرة ووحدة إذابة الجلطات الدماغية بسعة 4 أسرة وقسم النفسية والعصبية بسعة 8 أسرة.

بالإضافة إلى عيادة النفسية والعصبية بالعيادات الخارجية، والذي يقوم باستقبال والتعامل مع حالات السكتات الدماغية .. وحالات الجلطات الدماغية من الحالات الطارئة التي يجب التعامل معها بشكل سريع وفوري، حيث أن الدقائق تساوي حياة للمريض حيث من المهم وصول المريض إلى المستشفى في وقت مناسب يستطيع معه اخذ الحقنة مذيبة الجلطات tPA وذلك خلال فقط الأربع ساعات الاولى منذ ظهور الأعراض الخاصة بالجلطات الدماغية FAST.

يأتي ذلك تحت رعاية الدكتور هاني جميعه، وكيل وزارة الصحة بالبحيرة، والدكتور حمودة الجزار، وكيل المديرية، وبتوجيهات وإشراف مدير عام مستشفى كفر الدوار العام الدكتور عمرو دويدار.