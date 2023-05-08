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الإثنين 08 مايو 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

أبو عبلة يكشف تطورات البرنامج التدريبي لأكرم توفيق

اكرم توفيق
اكرم توفيق
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قال الدكتور أحمد أبو عبلة، طبيب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، إن أكرم توفيق لاعب وسط الفريق يواصل تنفيذ برنامجه التأهيلي والعلاجي.

وأوضح أبو عبلة، أن أكرم توفيق يحرز تقدمًا ملحوظًا في برنامجه التأهيلي والعلاجي، وفقًا للجدول الزمني المحدد له من الطبيب الذي أجرى له جراحة الرباط الصليبي للركبة.

وأتم طبيب الفريق أن أكرم توفيق خضع لجلسة علاج طبيعي، وأدى تدريبات الجري حول الملعب وجلسة تأهيل في «الجيم».

ويستعد الأهلي لمواجهة فريق الترجي التونسي والمحدد لها مساء الجمعة المقبل في تونس، ضمن ذهاب الدور نصف النهائي لبطولة دوري أبطال إفريقيا.

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