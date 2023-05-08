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الإثنين 08 مايو 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

أوسوريو يعلن قائمة الزمالك للقاء بروكسي في الكأس

الزمالك
الزمالك
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أعلن الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو، عن القائمة التي سيخوض به الأبيض مباراة بروكسي المقرر لها غدا الثلاثاء باستاد القاهرة الدولي، في إطار مباريات دور الـ32 لبطولة كأس مصر.

 وتضم القائمة كل من: 

حراسة المرمى : محمد عواد - محمد صبحي. 

خط الدفاع : حمزة المثلوثي - محمود حمدي "الونش" - حسام عبد المجيد - محمد عبد الغني - محمود شبانة - محمد طارق - حاتم محمد "سكر". 

خط الوسط: نبيل عماد دونجا - محمد أشرف "روقا" - سيف جعفر - سيد عبد الله "نيمار" - أحمد بلحاج- محمود عبد الرازق "شيكابالا" - إبراهيما نداي - مصطفى شلبي. 

خط الهجوم: سيف الدين الجزيري - يوسف أسامة نبيه - سامسون أكينولا.


 

كارلوس أوسوريو الزمالك كاس مصر سيف الدين الجزيري