ننشر معاينة حريق معرض أثاث بأرض اللواء

تباشر النيابة العامة بشمال الجيزة التحقيقات حول نشوب حريق بمعرض اثاث بمنطقة أرض اللواء بالمهندسين.

وكشفت المعاينة أن المحل مساحته ١٥٠ مترًا، ومبنى أسفل عقار مكون من ٦ طوابق، بالإضافة إلى ان الحريق نشب فى مساحة ١٨ مترًا، وأن النيران التهمت الستائر وأنتريه.

تلقي المقدم حسام العباسي رئيس مباحث قسم شرطة العجوزة بمديرية أمن الجيزة، إشارة من غرفة عمليات النجدة مفادها نشوب حريق داخل محل مراتب بشارع السودان أمام مزلقان أرض اللواء بدائرة القسم.

وعلي الفور انتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة بسيارتي إطفاء، وبالفحص تبين أن الحريق نشب بمحل أسفل عقار مكون من 6 طوابق جرى فرض كردون أمني لمحاصرة النيران ومنع امتدادها إلي المجاورات وتمت السيطرة على الحريق دون وقوع إصابات.

وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.