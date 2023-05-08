“هيئة الدواء” تنهي ورشة عمل اشتراطات التخزين والتوزيع الجيد.. صور

أعلنت هيئة الدواء المصرية انتهاء ورشة العمل الخاصة باشتراطات التخزين والتوزيع الجيد لشركات التوزيع والمخازن والمستودعات العاملة في سوق الدواء المصري، وذلك بمشاركة ممثلين عن شعبة الأدوية باتحاد الغرف التجارية، و٧٠ ممثل عن شركات الأدوية والمخازن والمستودعات.

خلال الورشة، تم التعريف باشتراطات التخزين والتوزيع الجيد الواجب توافرها للمخازن والمستودعات وشركات التوزيع، وإجراءات التفتيش المتبعة لمتابعة ضبط سوق الدواء المصري، وتوضيح الأسس السليمة طبقا لاشتراطات التخزين والتوزيع الجيد العالمية؛ لرفع كفاءة المخازن والمستودعات، وضمان توافر مستحضرات طبية آمنة وفعالة وذات جودة عالية.

يذكر أن هيئة الدواء المصرية تستهدف من تلك البرامج الاهتمام بمحور التدريب الذي يعد أحد أهم ركائز استراتيجية مصر لعام ٢٠٣٠؛ حيث تساعد في الارتقاء بمستوى الأداء من خلال التدريب على أحدث المعايير والتقنيات العلمية في قطاع الدواء، والعمل على توطين الصناعة في مصر.

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