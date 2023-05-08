نشرة الحوادث| محامي حسن شاكوش يفجر مفاجأة جديدة حول مؤخر صداق زوجته

شهد الشارع المصري، اليوم الإثنين، العديد من الأحداث المهمة التى حازت على اهتمام القراء والمتابعين، وتعرض "البوابة نيوز" أبرز تلك الأخبار كالآتي:



مصرع صائغ شهير وإصابة مراهق إثر حادث بصحراوي الإسكندرية.. صور

https://www.albawabhnews.com/4799786



محامي حسن شاكوش يفجر مفاجأة جديدة حول مؤخر صداق زوجته.. فيديو

https://www.albawabhnews.com/4799811

تأجيل قضية طاهر أبو زيد لـ19 يونيو للتصالح

https://www.albawabhnews.com/4799682



القبض على صاحب سلسلة صيدليات شهيرة هارب من 733 سنة سجنا بالتجمع الخامس



https://www.albawabhnews.com/4799650

النيابة في محاكمة قاتل زوجته بالنزهة: تخلى عن مروءته وحاول قتلها خنقا ولم يستطع فطعنها

https://www.albawabhnews.com/4799618

تأجيل محاكمة يوسف بطرس غالي في «فساد الجمارك» لـ3 يوليو

https://www.albawabhnews.com/4799617



ممثل النيابة في قضية المتهم بقتل زوجته بالنزهة: غدر بها وتحول لذئب



https://www.albawabhnews.com/4799606

سقوط مسجل خطر بحوزته 4 كيلو حشيش وهيروين بالتجمع الأول



https://www.albawabhnews.com/4799467



سيارة مسرعة تنهي حياة طالب أعلى دائري المرج



https://www.albawabhnews.com/4799812