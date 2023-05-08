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الإثنين 08 مايو 2023
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

حوادث وقضايا

نشرة الحوادث| محامي حسن شاكوش يفجر مفاجأة جديدة حول مؤخر صداق زوجته

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية
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شهد الشارع المصري، اليوم الإثنين، العديد من الأحداث المهمة التى حازت على اهتمام القراء والمتابعين، وتعرض "البوابة نيوز" أبرز تلك الأخبار كالآتي:

 


مصرع صائغ شهير وإصابة مراهق إثر حادث بصحراوي الإسكندرية.. صور

https://www.albawabhnews.com/4799786


محامي حسن شاكوش يفجر مفاجأة جديدة حول مؤخر صداق زوجته.. فيديو

https://www.albawabhnews.com/4799811

 

تأجيل قضية طاهر أبو زيد لـ19 يونيو للتصالح

https://www.albawabhnews.com/4799682


القبض على صاحب سلسلة صيدليات شهيرة هارب من 733 سنة سجنا بالتجمع الخامس


https://www.albawabhnews.com/4799650

 

النيابة في محاكمة قاتل زوجته بالنزهة: تخلى عن مروءته وحاول قتلها خنقا ولم يستطع فطعنها

https://www.albawabhnews.com/4799618

 

تأجيل محاكمة يوسف بطرس غالي في «فساد الجمارك» لـ3 يوليو

 

https://www.albawabhnews.com/4799617


ممثل النيابة في قضية المتهم بقتل زوجته بالنزهة: غدر بها وتحول لذئب


https://www.albawabhnews.com/4799606

 

سقوط مسجل خطر بحوزته 4 كيلو حشيش وهيروين بالتجمع الأول


https://www.albawabhnews.com/4799467


سيارة مسرعة تنهي حياة طالب أعلى دائري المرج


https://www.albawabhnews.com/4799812

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