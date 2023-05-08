طريقة تحضير حلوى بلح الشام بالمنزل.. تعرفي عليها

تعد حلوى بلح الشام بشعبية كبيرة في معظم أنحاء الشرق الأوسط ودول أوروبا الشرقية، تتميّز بطعمها الحلو ومظهرها المقرمش من الخارج والرطب من الداخل.

أصل حلوى بلح الشام:

بلح الشام هي حلوى تعرف في تركيا باسم تولومبا تاتليسي، في العهد العثماني أصبحت من أكثر الحلويات شهرة في الإمبراطورية بأكملها ثمّ سرعان ما انتشرت إلى دول الشرق الأوسط، بلاد فارس، البلقان، آسيا الوسطى وأوروبا الوسطى. هذا الانتشار أدّى إلى تسميتها بأسماء كثيرة مختلفة، ففي مصر وسوريا يسمونها بلح الشام، بينما تعرف في إيران باسم بامية، ودتلي في العراق.

المقادير

كوب من الدقيق

كوب من الماء

ربع فنجان من الزيت

3 بيضات

ملعقة صغيرة من النشا

رشّة فانيليا

رشّة ملح

مكونات القطر

كوبان من السكر

كوبان من الماء

نصف ليمونة معصورة

رشة فانيليا

طريقة التحضير

ضع الماء والزيت في قدر على النار واتركهم حتّى الغليان. أثناء الغليان، أضف الدقيق والنشا والفانيليا معًا مع التقليب المستمر حتّى يصبح قوام عجين بلح الشام متماسكًا.

ارفع العجين عن النار وامزجه جيدًا، ويفضل استخدام العجّان، ثم اتركها قليلًا حتى تبرد. ضع الخليط مسطّحًا في قاع الوعاء وأضف البيض الواحدة تلو الأخرى، مع المزج الجيد بعد كل إضافة.

قلّب ملعقة صغيرة أخرى من مستخلص الفانيليا ثمّ اخلط المكونات حتّى تحصل على قوام كر صب الخليط في كيس أنابيب من القماش مزودًا بطرف نجم كبير ثمّ سخّن زيت الذرة في قدر عميق على نار متوسطة حتى يغلي بعدها قلّل الحرارة إلى متوسطة منخفضة. اعصر 2 بوصة من الخليط على ملعقة زيتية وانزلها في الزيت الساخن، كرر هذه العملية حتى يمتلئ القدر.

اضف خليط بلح الشام مع التقليب من حين لآخر حتّى تحصل على اللون الذهبي البني،

بعد 5 دقائق، انقل المعجنات إلى كيس ورقي لتصفيتها حوالى 30 ثانية. في هذا الوقت قم بتحضير القطر، من خلال مزج الماء والسكر معًا في قدر على النار حتّى الغليان أضف عصير الليمون ورشّة الفانيليا. اترك هذا المزيج لمدة دقيقتين على نار متوسطة ثم ارفعه عن النار.

غطّس البلح المقلي بالقطر حوالى 30 ثانية، مع الإشارة إلى أنّه المسؤول عن بلح الشام المقرمش من الخارج والرطب من الداخل. أخيرًا، انقل الحلوى إلى طبق حتّى يبرد واستمتع الآن بطعمها اللذيذ.