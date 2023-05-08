رئيس جامعة القناة والسفير الصيني يشهدان حفل ختام مسابقة "جسر اللغة الصينية"

أكد الدكتور ناصر مندور رئيس جامعة قناة السويس، أن جامعتنا تعد من أوائل الجامعات المصرية التى عقدت تعاون وتبادل في مختلف المجالات مع الجانب الصينى وحرصت على توطيد وترسيخ هذا التعاون وترجمته على أرض الواقع من خلال إقامة معهد كونفوشيوس، ومعهد الاستزراع السمكي، والكلية المصرية الصينية للتكنولوجيا التطبيقية، بالإضافة إلى توقيع الكثير من الاتفاقيات الخاصة بتبادل الأساتذة والطلاب، وإقامة ورش العمل،و عقد الندوات، وغيرها من الفعاليات التي وطدت العلاقة بين الجامعة والجانب الصيني.

جاء ذلك خلال الكلمة التي ألقاها خلال حفل ختام أنشطة الدورة ال ٢٢ من مسابقة " جسر اللغة الصينية" لطلاب الجامعات المصرية المسابقة الدولية ، وشهدها السفير الصينى لدى مصر لياو لى تشيانغ ، والتى نظمها معهد كونفوشيوس بجامعة القناة بالتعاون مع السفارة الصينية بالقاهرة ومركز التعاون والتبادل اللغوى الدولى بالصين، تحت رعاية الدكتور ناصر مندور رئيس الجامعة والسفير لياو لى تشيانغ السفير الصيني لدى مصر.

وأضاف رئيس الجامعة أن الدراسة باللغة الصينية تتمتع بإقبال كبير من الطلاب فى مختلف دول العالم وذلك لما حققته الصين من نهضة اقتصادية وتكنولوجية في السنوات الأخيرة، مشيرا إلى أن إتقان اللغة الصينية الان في مصر يساهم في الحصول على فرص عمل متميزة في مجالات عديدة ومتنوعة .

و من جانبه أعرب السفير لياو لى تشيانغ عن سعادته لتواجده داخل جامعة قناة السويس تلك الجامعة العريقة التي تربطها علاقات ممتازة مع الجانب الصيني فى العديد من المجالات

وأوضح، أن مصر والصين تتمتعان بحضارة عريقة تمتد لآلاف السنين، وقد وصلت هذه العلاقات بين البلدَين إلى ذروتها بتحقيق الشراكة الاستراتيجية بين الدولتَين في ظل الدعم الكامل من الرئيس عبد الفتاح الـسيسي، والرئيس شي بينغ، وقد تنوعت مجالات التعاون بين البلدين على مدار عشرات السنوات الماضية، وحظيت التبادلات التعليمية والثقافية باهتمام كلا البلدين.

وأوضح، أن مسابقة جسر اللغة الصينية تُعد أكبر الأحداث الثقافية التى تقوم الصين بتنظيمها للطلاب الدارسين للغة الصينية حول العالم لقياس مدى إتقان الطلاب للغة الصينية، كما تعكس قدرات ومهارات الطلاب فى عرض مواهبهم المختلفة وتقديم الكفاءات من هؤلاء الطلاب لمد جسور الصداقة مع الصين ودعم العلاقات الثقافية والعلمية المتميزة بين مصر والصين.

وذكر أنه أُجريت الجولة التمهيدية للمسابقة بمشاركة 26 طالبًا يمثلون 18 قسمًا للغة الصينية بالجامعات المصرية الحكومية والخاصة، وصعد للمشاركة فى الجولة النهائية 12 طالبًا يمثلون 6 جامعات هى جامعة قناة السويس، وجامعة القاهرة، وجامعة عين شمس، وجامعة الإسكندرية، وجامعة الأقصر، والجامعة الصينية فى مصر.

وتنافس الطلاب فى تقديم ثلاثة فقرات تتضمنها المسابقة وهى "الخطاب الرئيسى"، و"المعلومات العامة"، و"عرض المواهب" تعكس فهمهم واستيعابهم لموضوع المسابقة تحت شعار "عالم واحد..وعائلة واحدة" برؤى مختلفة فى مجال اللغة والثقافة الصينية وذلك فى وجود لجنة تحكيم مُكونة من 9 خبراء 7 صينيين و2 مصريين.