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الإثنين 08 مايو 2023
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

رجال طائرة الزمالك يستعد للبطولة الإفريقية في تونس

من تدريبات كرة الطائرة
من تدريبات كرة الطائرة بالزمالك
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خاض فريق طائرة الزمالك رجال، اليوم الإثنين تدريباته على صالة النادي في ميت عقبة وذلك استعدادا للبطولة الإفريقية للأندية في تونس.

ويغادر فريق الزمالك إلي تونس خلال الساعات القليلة المقبلة من أجل المشاركة بالبطولة، والتى يأمل لاعبو الزمالك في حصدها لإسعاد الجماهير البيضاء.

وتوج الفريق الأول لكرة الطائرة بنادي الزمالك مؤخرا ببطولة كأس مصر للمرة الثامنة في تاريخه والثالثة على التوالي بعد الفوز على فريق الأهلي بنتيجة 3-2.

يذكر أن  الزمالك فاز ببطولة الدوري هذا الموسم بعد الفوز على الأهلي بنتيجة 2-صفر في المباريات ليحقق الثنائية للموسم الثاني علي التوالي بعد تحقيقها  الموسم الماضي.

ويقود الجهاز الفني للفريق: أحمد مصطفى عاشور مديرا فنيا، وليد عبد العال مدربا مساعدا، شريف السادات مخططا للأحمال، أحمد سعودي طبيبا، عبد الرحمن غانم أخصائيا للعلاج الطبيعي، أحمد شعلان مدير إداريا وحسن عبد الرازق إداريا.

 

 

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