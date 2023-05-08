"عبد الجواد": استرداد 30 ألف قطعة أثرية حتى الآن و4 قطع من إيطاليا اليوم

قال شعبان عبد الجواد المشرف العام على الإدارة العامة للآثار المستردة، إن مصر بذلت مجهودا كبيرا فى مجال استرداد الآثار، حيث تم استرداد 30 ألف قطعة أثرية متنوعة منذ 2016 وحتى الآن ما بين توابيت وقطع من فرنسا وأمريكا.

وأضاف شعبان عبد الجواد خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "الحياة اليوم" على قناة الحياة، تم استرداد العام الماضى أكثر من 500 قطعة أثرية، ومستمرون فى استرداد باقى القطع، لافتا إلى أنه تم استرداد 4 قطع أثرية من إيطاليا وهى جزء من تابوت خشبى وقطعتين تمثال من الفخار وإناء من الفخار وعامود، موضحا أنها خرجت من مصر بطرق غير شرعية، حيث تستخدم وقت طويل من المفاوضات حتى يتم عودتها.

ولفت، إلى أن هذه القطع تدخل لمرحلة الترميم ثم عرضها مباشرة، لاختيار كل قطعة للعرض المتحفى بكل متحف، مشيرا إلى أن كل المتاحف الكبيرة يعرض بها القطع التى تم استرجاعها، موضحا أن حالة القطع جيدة.