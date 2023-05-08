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الإثنين 08 مايو 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

كأس مصر.. إنبي يفوز بثلاثة أهداف دون رد على لافيينا

انبي
انبي
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انتصر فريق إنبي بثلاثة أهداف مقابل لا شيء على فريق لافيينا في اللقاء الذي جمع بينهما على ملعب بتروسبورت، ضمن منافسات دور 32 من كأس مصر.

 افتتح اهداف اللقاء لنادي إنبي اللاعب أحمد أمين أوفا في الدقيقة 47 من أحداث الشوط الأول، بينما جاء الهدف الثاني عن طريق اللاعب احمد العجوز وأحرز الهدف من ركلة جزاء في الدقيقة 79، وجاء بالهدف الثالث أبراهيم جلال باللحظات الاخيرة من المباراة في الدقيقة 93 من عمر اللقاء.

 وبتلك النتيجة يعبر نادي إنبي دور ال 32 من البطولة، ويواجه الفائز من مواجه فريق فيوتشر وفريف طلائع الأسطول في دور ال16 من بطولة كأس مصر.

لافيينا كاس مصر