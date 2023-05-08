جلسة بين أوسوريو ولجنة الزمالك الفنية لحسم صفقات الموسم الجديد

تعقد لجنة الكرة بالزمالك، جلسة مع مدرب الفريق خوان كارلوس أوسوريو خلال الفترة القليلة المقبلة وذلك لحسم صفقات الموسم الجديد والراحلين عن الفريق بنهاية الموسم الجاري.

ويرغب مسئولي الزمالك في ضم صفقات سوبر بالموسم الجديد لتعويض خسارة الألقاب هذا الموسم سواء محليا أو افريقيا.

واستقر المدير الفني للزمالك كارولوس أوسوريو على البدء بسيف الجزيري أساسيا في لقاء فريق بروكسي ضمن دور الـ 32 لبطولة كأس مصر.

ويعاني ناصر منسي مهاجم الزمالك من الإصابة حاليا ويقترب من الخروج من قائمة الزمالك في لقاء بروكسي، وهو ما سيدفع أوسوريو للاعتماد على الجزيري منذ البداية.

ويستعد فريق الزمالك لخوض لقاء بروكسي في دور الـ32 لبطولة كأس مصر، والمقرر لها غدا الثلاثاء باستاد القاهرة الدولي.

كان الزمالك قد ودع بطولة كأس مصر في النسخة الأخيرة أمام فريق بيراميدز من الدور نصف النهائي، كما توج بدرع الدوري في الموسمين الماضيين وذلك مع المدربين، الفرنسي كارتيرون، والبرتغالي فيريرا.