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الإثنين 08 مايو 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بوابة العرب

الإمارات والأمم المتحدة تبحثان مستجدات الملف اليمني

المستشار الدبلوماسي
المستشار الدبلوماسي لرئيس الإمارات الدكتور أنور محمد قرقاش
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بحث المستشار الدبلوماسي لرئيس الإمارات الدكتور أنور محمد قرقاش، اليوم الإثنين، مع المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن، هانس جروندبرج، آخر التطورات والمستجدات المتعلقة بالملف اليمني، فضلًا عن استعراض الجهود الأممية الرامية إلى إيجاد حل سلمي ينهي الأزمة اليمنية وتداعياتها الإنسانية المتفاقمة.

وأكد قرقاش - خلال اللقاء حسبما ذكرت وكالة الأنباء الإماراتية /وام/ - دعم دولة الإمارات لكافة الجهود المبذولة لتهيئة الظروف المناسبة لإنهاء الحرب، مثمنًا دور المملكة العربية السعودية المحوري وجهودها المتواصلة في هذا الشأن.

من جانبه، أشاد المبعوث بجهود دولة الإمارات ودعمها المستمر للمبادرات الدولية والإقليمية لإيجاد حل سلمي للأزمة اليمنية بما يحقق مصالح وازدهار الشعب اليمني.

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