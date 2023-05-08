اجتماع تحضيري لإطلاق مبادرة "الرياضة أسلوب حياة" بالدقهلية

عقدت الدكتورة منى عثمان وكيل وزارة الشباب والرياضة بالدقهلية، اليوم الإثنين الاجتماع التحضيري والاستعدادات لتنفيذ مبادرة "Sports is a life Style (الرياضة أسلوب حياة) بمديرية الشباب والرياضة بالدقهلية، والتي تهدف إلي نشر ثقافة الرياضة بين النشء والشباب والمواطنين وجعل الرياضة أسلوب حياة.

جاء ذلك بحضور الدكتور طارق باشا وكيل المديرية للشباب، والدكتور أيمن ربيع وكيل المديرية للرياضة، ومحمد رمضان مدير عام الرياضة، وطارق دهب مدير عام الإدارة العامة للشباب، ومحمد القناوي مدير إدارة تنفيذ المشروعات، وأسعد هيبة مدير إدارة البرامج الرياضية، وناجى اسماعيل مدير المركز الإعلامي، والسادة رؤساء أقسام التربية الرياضية بإدارة شباب طلخا وشربين ونبروه.

فيما تناولت الدكتورة منى عثمان وكيل وزارة الشباب والرياضة بالدقهلية خلال الإجتماع، مع الدكتور طارق باشا وكيل المديرية للشباب، والدكتور أيمن ربيع وكيل المديرية للرياضة، ومديري إدارات النشاط، ورؤساء أقسام التربية الرياضية، الحديث حول الإعداد لتنفيذ المهرجان الأول للمشي تحت شعار ( الرياضة أسلوب حياة)، بمشاركة إدارات شباب " طلخا - نبروه - بلقاس - شربين - الستاموني" ويتم التنفيذ بإدارة شباب نبروه، وسوف يتم توزيع جوائز مالية على الفائزين المشاركين فى مهرجان المشي.

الجدير بالذكر أن مهرجان المشي تحت شعار Sports is a life Style (الرياضة أسلوب حياة) يأتي برعاية الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، وبتوجيهات من الدكتورة مني عثمان وكيل الوزارة، وإشراف الدكتور طارق باشا وكيل المديرية للشباب، والدكتور أيمن ربيع وكيل المديرية للرياضة.

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