وزير الرياضة يشهد ختام فعاليات معسكر "حلمك في مركز الشباب"

شهد وزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحي؛ ختام فعاليات معسكر "حلمك في مركز شباب"، والذي يتم تنفيذه بالمدينة الشبابية بأبي قير بمحافظة الإسكندرية، بمشاركة الكيانات الشبابية التابعة لوزارة الشباب والرياضة.

ويشارك في المعسكر، فريق مراكز شباب مصر، فريق YLY، برلمان شباب مصر، وحدة تصدو معنا، مكتب فن إدارة الحياة، وحدة الشمول الرقمي، ومن خلال الإدارة المركزية لمراكز الشباب وبحضور الدكتور محمد القوصي معاون الوزير لشئون مراكز الشباب.

وأكد وزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحي، الحرص على دعم الكيانات الشبابية، ودعم مبادراتهم، وبرامجهم المتنوعة خدمةً للنشء والشباب، وتنفيذ برامج وأنشطة تتوافق مع متطلباتهم، ومساهمة المبادرات المستخرجة من الملتقي الشبابي في تطوير مراكز الشباب، مشيرًا إلي دعمه الكامل لكافة الأفكار والمبادرات التى سيتم التوصيل لها من خلال اللقاء الشبابية.



كما نوه وزير الشباب والرياضة، إلى تقديم رؤية وطنية نحو بناء الجمهورية الجديدة، وتعزيز الوعي لدى الشباب المصري بالأوضاع الراهنة والعمل على توحيد الشباب نحو إدراك طبيعة ما نواجهه من تحديات تتطلب الاصطفاف الوطني والمشاركة في صنع القرار بطرح الرؤى والأفكار الداعمة لمسيرة التنمية، ومساعدتهم على التصدي للشائعات بتصويب الانحرافات الفكرية ومواجهة الأفكار المغلوطة والهدامة.

ويستهدف المعسكر في الأساس مناقشة وطرح عدد 30 مبادرة، علي أن يتم تقييمها وتنفيذ أفضل خمس مبادرات داخل مراكز الشباب المختلفة على مستوى محافظات الجمهورية.