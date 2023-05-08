محامية زوجة حسن شاكوش: لدينا تسجيلات صوتية ضده.. وسنرد على رفضه الطلاق.. فيديو

أكدت هايدي الفضالي، محامية زوجة حسن شاكوش، أنه تم التعدي على زوجة حسن شاكوش وعائلتها علنًا بالسب والقذف، من خلال المكالمات الصوتية أو التسجيلات المرسلة عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وأضافت الفضالي خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى ببرنامج «صالة التحرير» المذاع على قناة «صدى البلد»، أن هناك «تسجيلات صوتية» تم إرسالها إلى زوجة حسن شاكوش وأهلها من قبل زوجها وشقيقه، وتحتوي على تهديدات مباشرة لها، بالإضافة إلى وجود تلفيق تهم غير حقيقية لريم طارق، كما أن والدها منهار بسبب ما حدث لابنته.

وتابعت: زوجة حسن شاكوش لم تأخذ 500 ألف جنيه خلسة من منزل الزوجية، قبل طردها من المنزل، في الأيام الماضية، كما أدعى زوجها في المحاضر التي تم تحريرها.

وأوضحت أن هذه المشاجرة الثانية بين حسن شاكوش زوجته، ولكن شاكوش رافض حتى الآن أن يطلقها.

وأكملت: بعد واقعة طردها من منزل الزوجية، ترفض العودة أو الصلح، وهناك احتمالية أن تلجأ للطلاق بداعي الضرر.