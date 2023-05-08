حقيقة ارتفاع أسعار الأجهزة الكهربائية وإضافة أوفر برايس عليها.. فيديو

نفى جورج زكريا، رئيس شعبة الأجهزة الكهربائية بالغرفة التجارية في الجيزة، فرض «أوفر برايس» على الأجهزة الكهربائية، لافتًا إلى حدوث ارتفاعات متدرجة في الأسعار بحوالي 35% خلال العام الجاري.

وقال زكريا، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى، مُقدمة برنامج «صالة التحرير»، عبر قناة «صدى البلد»، إن أسعار الأجهزة الكهربائية ارتفعت بنسبة 100% منذ شهر مارس للعام 2022، لافتًا إلى أن التاجر مُلزم بالأسعار المعلنة، ومن يخالف ذلك يمكن التصدي له من خلال حماية المستهلك.

كما نفى رئيس شعبة الأجهزة الكهربائية بالغرفة التجارية في الجيزة، مساء اليوم الإثنين، حديث وافي أبو سمرة، عضو مجلس إدارة شعبة الأجهزة الكهربائية، الذي قال فيه إن بعض التجار يقومون ببيع الأجهزة مثل الثلاجات بسعر أعلى من سعرها الحقيقي «أوفر برايس» بفارق يصل لحوالي 7 آلاف جنيه.