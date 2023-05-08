خبير استراتيجي: الجزائر تتصدى للزيادة السكانية عبر إعادة توزيع الكثافة على الجنوب

قال الدكتور أحمد ميزاب الخبير الأمني والاستراتيجي، إن قضية الزيادة السكانية ستكون محور مناقشات على مستوى العالم خلال العقد المقبل، لأنها قضية حيوية بالنسبة للدول.

وأضاف خلال مداخلة عبر سكايب مع برنامج "مطروح للنقاش" على شاشة "القاهرة الإخبارية" مع الإعلامية إيمان الحويزي، أن الجزائر على وجه الخصوص وضعت خططا متوسطة المدى وواسعة المدى لمواجهة الزيادة السكانية.

وأوضح أن هذه الخطط تضم إعادة التوزيع الجغرافي للسكان، حيث يتركز 90% من السكان في شمال الجزائر على نحو 17% فقط من مساحة الدولة، وتتركز البرامج التنموية حاليا على توزيع الكثافة السكانية على المناطق الجنوبية.

ولفت إلى أن قضية الزيادة السكانية غير المنضبطة، مرتبطة بشكل كبير باختلال التوازن بين عدد السكان والموارد المتاحة، واستمرار هذه الاختلال يبنئ بمشكلات اقتصادية كبيرة على المدى القريب.