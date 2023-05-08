السجن 15 عامًا للمتهم بتهديد طليقته بصور خادشة للحياء بالزقازيق

قضت محكمة جنايات الزقازيق اليوم الاثنين، برئاسة المستشار محمد عبدالكريم وعضوية المستشارين الدكتور مصطفى بلاسي رئيسًا بالمحكمة والمستشارين أحمد سمير سليم وسامح لاشين وسكرتارية محمد فاروق وأحمد غريب، بمعاقبة شابا بالسجن لمدة 15 سنة وألزمته بالمصاريف الجنائية لاتهامه بتهديد طليقته بصور خادشة التقطها لها أثناء علاقتهما وطلب منها 100 ألف جنيه.

وكانت نيابة شمال الزقازيق قد إحالة المتهم أحمد س ش ع 27 سنة مقيم بمركز ههيا إلى المحاكمة الجنائية في القضية رقم 13227 لسنة 2023 جنايات مركز ههيا والمقيدة برقم 1551 لسنة 2023 كلي لاتهامه بتهديد طليقته المجني عليها إ ع ع 37 سنة بنشر صور خادشة التقطها أثناء علاقتهما وكان التهديد مصحوبا بطلب مبلغ 100 ألف جنيه.

حيث أن المتهم قد هدد المجني عليها بطريق الكتابة عبر تطبيقي المحادثات (واتس آب - ترو كولر) مستخدما هاتفه الجوال بإفشاء صور خادشة للشرف والاعتبار لها والتي التقطها خلسة لها دون رضاها مستغلا رابطة الزوجية وأرسلها لوالدتها وكان هذا التهديد الكتابي مصحوبا بطلب مبلغ مالي مقداره مائة ألف جنيه للحيلولة دون إذاعتها علانية، وذلك على النحو المبين تفصيلا بالتحقيقات.