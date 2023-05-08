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الإثنين 08 مايو 2023
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة ستار

أنوشكا تلاعب «كلب بلدي» في كواليس فيلم «وش في وش»

أنوشكا في كواليس
أنوشكا في كواليس وش في وش
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رصدت عدسة البوابة نيوز أثناء حضورها كواليس فيلم “وش في وش” موقف إنساني للفنانة انوشكا، حيث وجدت كلب بلدي نائم على الأرض، فجلست بجوارة تلاعبة، قبل بداية التصوير، وبسؤالها عن ما قامت به قالت أنوشكا في تصريحات خاصة لـ “البوابة نيوز” : الراحمون يرحمهم الله، فعلى كل ام ان تربي أبناءها على العطف على الحيوانات، واطعامها لأنها كائنات حية ضعيفة، مثل الأطفال، فإذا تربوا على ذلك لن نجد تلك القسوة التي نراها في الشوارع. 

“وش في وش”  بطولة: محمد ممدوح، أمينة خليل، محمد شاهين، أنوشكا، خالد كمال، أحمد خالد صالح، تأليف وإخراج وليد الحلفاوين. 

وش في وش أنوشكا كلب بلدي أمينة خليل