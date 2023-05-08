فريدة الشوباشي: تعديل قانون الأحوال الشخصية هدفه الحفاظ على حقوق الطرفين.. فيديو

كشفت النائبة فريدة الشوباشي، عضو مجلس النواب، آخر التطورات المتعلقة بشأن تعديل قانون الأحوال الشخصية، وموعد الحوار المجتمعي لمناقشة المواد التي سيتم تعديلها أو إدراجها في هذا القانون.

وأضافت “الشوباشي” خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى ببرنامج «صالة التحرير» المذاع على قناة «صدى البلد»، أن البرلمان لم يبدأ الحوار المجتمعي حول قانون الأحوال الشخصية، ومناقشة المواد المختلفة بالقانون.

وتابعت: مجموعة المتحدة للخدمات الإعلامية قدمت أكثر من عمل درامي يوضح أهمية تعديل قانون الأحوال الشخصية في مصر، مع ضرورة علاجها في أقرب وقت.

وأشارت إلى أن الحوار الوطني يعد نقطة مضيئة في تاريخ مصر، وهذا الامر يعكس اهتمام القيادة السياسية بالحوار الوطني دون وجود خطوط حمراء، كما أن هناك اهتمام إعلامي دولي لمتابعة جلسات الحوار الوطني.

وأوضحت النائبة فريدة الشوباشي، عضو مجلس النواب، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى ببرنامج «صالة التحرير» المذاع على قناة «صدي البلد»، أن الهدف من تعديل قانون الأحوال الشخصية، وهو وجود ضمانات والحفاظ على حقوق الطرفين، كما أن تعديل قانون الأحوال الشخصية سيشعر بالرضا من المواد التي تم إدراجها في قانون الأحوال الشخصية.

https://www.youtube.com/watch?v=rIjkHUHAByA