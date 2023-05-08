مدينة الحسنة تستقبل لجنة متابعة المشروعات بديوان عام المحافظة

إستقبل اليوم محمد أحمد المغربي سكرتير عام مركز ومدينة الحسنة بوسط سيناء لجنة متابعة المشروعات وتقيم الأداء بديوان عام المحافظة بناءً على توجيهات محافظ شمال سيناء حيث التقي السكرتير العام أعضاء اللجنة مؤكدا على تقديم كافة أوجه الدعم والتعاون لتسهيل عمل تلك اللجان لمتابعة الخدمات المقدمة للمواطنين علي أرض الواقع وفي إطار حرص محافظ شمال سيناء علي النهوض بمستوى الخدمات المقدمه للمواطن بمركز ومدينة الحسنة في كافة المجالات.

وتفقد اللجنة بمباشرة عملها المركز التكنولوجي لخدمة المواطنين بمجلس المدينة يرافقها سكرتير عام المركز والمدينة والمهندس محمد نوار مدير الإدارة الهندسية بالمجلس ومصطفي عبد الحليم مدير إدارة التخطيط والمتابعة بالمجلس ومحمد عادل مدير المركز التكنولوجي لخدمة المواطنين وذلك لمتابعة إجراءات فتح وتجهيز المركز التكنولوجي بمجلس المدينة والذي تم إنشاؤه ضمن الخطة الاستثمارية لهذا العام بهدف النهوض بمستوى الخدمات المقدمه للمواطنين بمركز ومدينة الحسنة من خلال تطبيقات الانترنت المطورة وتقديم خدمة أفضل للمواطن بصورة حضارية وسريعة ودقيقة ومتكاملة لإنجاز الأعمال.

تابعت اللجنة عملية تجهيز الفرش داخل المركز وتفقد أجهزة الحاسب الآلي والاجهزة الصوتية بالمركز ومكاتب العاملين ،والمنافذ المخصصة لاستقبال المواطنين وذلك تمهيداً لافتتاح المركز قريبا ضمن احتفالات المحافظة بعيدها القومي.

وتناول اللقاء عرض شامل لجميع المشروعات التي يتم تنفيذها في نطاق مركز ومدينة الحسنة ومعرفة نسبة التنفيذ التي تمت حتى الان بالإضافة إلى عرض وافي من قبل المهندس مدير الإدارة الهندسية بالمجلس ومدير إدارة التخطيط والمتابعة بالمجلس لكافة مشروعات الخطة الاستثمارية لهذا العام.

وأكد سكرتير عام المركز والمدينة على حرص رئاسة مركز ومدينة الحسنة بتذليل أي عقبات أمام الشركات المنفذة للمشروعات التي يتم تنفيذها داخل المركز والمدينة وذلك لرفع مستوي الخدمات المقدمة للمواطنين.