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الإثنين 08 مايو 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

فضائيات

أحمد عاشور: الزيادة السكانية غير المنضبطة تهدم موارد الدولة

الزيادة السكانية
الزيادة السكانية
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قال النائب أحمد عاشور مساعد لجنة السكان بالحوار الوطني، إن القضية السكانية والمشكلات التي تنتج عنها لا تختلف عن المشكلات الناتجة عن الإرهاب.

وأضاف، خلال مداخلة مع برنامج "مطروح للنقاش" على شاشة "القاهرة الإخبارية"، مع الإعلامية إيمان الحويزي، أن الإرهاب يهدم مقدرات الدولة، وكذلك الزيادة السكانية غير المنضبطة تهدم موارد الدولة، وتكون النتيجة في النهاية أن الدولة لا تستطيع تلبية احتياجات المواطنين.

 

وتابع أنه من هذا المنطلق يجب علينا أن نناقش قضية الزيادة السكانية باعتبارها قضية أمن قومي، سواء في مصر أو في أي دولة في العالم،

https://www.youtube.com/watch?v=o_j_PlndAQg&ab_channel=AlQAheraNews

النائب أحمد عاشور لحوار الوطني القضية السكانية القاهرة الاخبارية الارهاب