اشتباكات متقطعة في الخرطوم وتصاعد أعمدة الدخان

دوت إنفجارات واشتباكات في عدة مناطق سودانية، بالتزامن مع الإعلان عن الالتزام بهدنة بين كلًا من قوات الجيش السوداني وقوات الدعم السريع، وكذا الحديث عن مفاوضات بين الطرفين في مدينة جدة بالمملكة العربية السعودية بين ممثلين عن قائد الجيش السوداني عبد الفتاح البرهان، وقائد قوات الدعم السريع محمد حمدان دقلو.

وتصاعدت أعمدة الدخان في عدة مناطق بالعاصمة السودانية الخرطوم، اليوم الاثنين، حيث تجددت الاشتباكات بين الجيش والدعم السريع في محيط القصر الجمهوري.

يأتي ذلك في ظل استمرار الطيران الحربي للجيش السوداني في التحليق في سماء مدينة الخرطوم، واستهداف قواعد قوات الدعم السريع في العاصمة ومحيط القصر الجمهوري.

ويسعى وسطاء دوليون وعرب إلى محاولة إيجاد مخرج للأزمة السودانية من خلال الاتفاق بين الأطراف السودانية على ضرورة التفاوض من أجل وقف الاشتباكات الجارية بين الجيش وقوات الدعم السريع.