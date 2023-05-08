السعودية تنفذ "تمرين الأمن السيبراني" بمشاركة 40 دولة ومنظمة دولية

نفذت السعودية، ممثلة في الهيئة الوطنية للأمن السيبراني، اليوم الإثنين، "تمرين الأمن السيبراني" بمشاركة 40 دولة ومنظمة دولية، مثلها أكثر من 46 مختصا بالأمن السيبراني، وذلك على هامش منتدى القمة العالمية لمجتمع المعلومات 2023.

وأوضحت الهيئة الوطنية السعودية للأمن السيبراني - حسبما ذكرت وكالة الأنباء السعودية - أن التمرين يهدف إلى تعزيز الجهود الدولية ودعم العمل المشترك في مجالات الأمن السيبراني، وتمكين المشاركين فيه من الإلمام بآخر الأساليب المستخدمة في الهجمات السيبرانية المتجددة، وتبادل المعلومات والخبرات وتطوير مهارات المتخصصين في الأمن السيبراني لدى الدول المشاركة بما يسهم في تحقيق الاستقرار والازدهار العالمي.

وأشارت الهيئة إلى أن التمرين يأتي بالتعاون مع وكالة الأمم المتحدة المتخصصة بالاتصالات وتقنية المعلومات، وتناول إجراء محاكاة لأنواع مختلفة من الهجمات والحوادث السيبرانية الواقعية، وتطبيق آلية الاستجابة للحوادث السيبرانية، بدءا من الاكتشاف والتحليل، ثم الاحتواء والتعافي وإجراءات ما بعد الحادثة، والدروس المستفادة، بما يسهم في بناء القدرات المتخصصة في مجالات الأمن السيبراني للمشاركين.