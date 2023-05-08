رئيس إندونيسيا: إجلاء 969 مواطنًا من السودان

قال الرئيس الإندونيسي جوكو ويدودو، اليوم الاثنين، إنه تم إجلاء 969 مواطنا إندونيسيا من السودان.

وقال ويدودو - وفقا لما أوردته وكالة أنباء (أنتارا) الإندونيسية - "إنه من بين 969 إندونيسيًا تم إعادة 936 إلى إندونيسيا بينما تم إجلاء 33 آخرين من السودان وهم الآن في أماكن آمنة".

وأضاف الرئيس الإندونيسي "سنواصل تحسين وتعزيز حمايتنا للإندونيسيين في المستقبل".

من جانبها، أعلنت وزيرة الخارجية الإندونيسية ريتنو مارسودي أن عملية الإجلاء تجري خلسة لضمان بقاء الأشخاص الذين تم إجلاؤهم بأمان وسط حالة عدم اليقين الأمني في السودان.

ولفتت إلى أنه تم تجهيز "مهجع الحج" في جاكرتا الشرقية كنقطة عبور للإندونيسيين القادمين من السودان؛ حيث سيخضعون لفحوصات صحية ويمكنهم الراحة في الموقع قبل العودة إلى مسقط رأسهم.

وأضافت: "نحن ندرس سلامة وأمن الرعايا الإندونيسيين الذين سنقوم بإجلائهم لأن الظروف هناك ديناميكية مما قد يضر بسلامة مواطنينا".