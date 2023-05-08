المنطقة المركزية العسكرية تنظم فعاليات المؤتمر الأول للأسرة الوطنية بالمنيا

نظمت قيادة المنطقة المركزية العسكرية مؤتمراً جماهيرياً لعدد من أبناء محافظة المنيا بحضورالقيادات التنفيذية والشعبية وممثلى الأزهر والكنيسة وعدد من الشخصيات العامة بالمحافظة، وذلك بنادى القوات المسلحة بالمنيا.

تناول اللقاء الجهود المبذوله بالتنسيق بين القوات المسلحة وباقى الجهات والأجهزة المعنية بالدولة لتنفيذ البرامج التنموية الطموحة وتوفير الحياة الكريمة لأبناء المحافظة.

وألقى اللواء أ ح طارق حامد الشاذلى قائد المنطقة المركزية العسكرية، كلمة نقل خلالها تحيات وتقدير الفريق أول محمد زكى القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى والفريق أسامة عسكررئيس أركان حرب القوات المسلحة للحضور ، مشيراً إلى جهود المنطقة فى التواصل ودعم المجتمع المدنى بعدد من المحافظات والمساهمة فى حل المشكلات التى تواجه المواطنين والتنسيق على حلها مع المسؤلين بنطاق كل محافظة .

أعرب الحضور عن عميق شكرهم وإمتنانهم لما تقدمه القوات المسلحة من جهود فى تخفيف العبء عن كاهل المواطنين، والتواصل المستمر معهم بما يدعم روح الإخاء والمحبة بين أبناء الشعب المصرى .

وفى سياق متصل قامت المنطقة المركزية العسكرية بتوزيع 10 الاف عبوة غذائية مجانية على المواطنين بالقرى والمناطق الأكثر إحتياجاً من أبناء محافظة المنيا .

يأتى ذلك فى إطار حرص القوات المسلحة على دعم التواصل المجتمعى مع المواطنين من أبناء المحافظات بنطاق الجيوش الميدانية والمناطق العسكرية، وذلك بجانب دورها الذى تقوم به فى حماية الوطن وصون مقدساته .