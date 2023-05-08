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الإثنين 08 مايو 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

إصابة شخصين في حادث انقلاب سيارة بالوادي الجديد

سيارة اسعاف - أرشيفية
سيارة اسعاف - أرشيفية
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أصيب سائق ومساعده، في حادث إنقلاب سيارة نصف نقل، اليوم الإثنين، بمركز الفرافرة في محافظة الوادي الجديد.

تلقى اللواء محمد أبو الليل، مدير أمن الوادي الجديد، إخطارًا من إدارة شرطة النجدة يفيد بوصول مصابين في حادث مروري لمستشفى الفرافرة المركزي.

وبالفحص تبين انقلاب سيارة نصف نقل بطريق الفرافرة – الداخلة، بجوار محطة وقود قرية " أبو منقار" بمنطقة الكيلو 90 بالطريق، أسفر عن إصابة كل من محمود أحمد محمد، 30 عامًا، وشعبان محمد شعبان، 26 عامًا، بجروح وإصابات متفرقة بالجسم.

انتقلت سيارات الإسعاف لموقع الحادث، ونقلت المصابين لمستشفى الفرافرة المركزي لتلقي العلاج، فيما تحرر محضر بالحادثة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

من جانبها دفعت الوحدة المحلية لمركز الفرافرة ووحدة المرور بمعدات وأوناش لرفع آثار الحادث من طريق " الداخلة – الفرافرة " وإعادة السيولة المرورية لطبيعتها.

إدارة شرطة النجدة الإسعاف السيولة المرورية إنقلاب سيارة نصف نقل الفرافرة