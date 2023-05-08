كأس مصر.. تعرف على تشكيل مواجهة إنبي ولافيينا

أعلن الجهاز الفني لفريق الكرة بنادي إنبي، بقيادة تامر مصطفى، عن التشكيل الأساسي الذي سيخوض به لقاء لفيينا، والمقرر إقامتة في تمام السادسة مساء اليوم الإثنين، على ملعب بتروسبورت، ضمن منافسات دور 32 من كأس مصر.

وجاء تشكيل إنبي كالتالي:

حراسة المرمي : عبد العزيز البلعوطي.

خط الدفاع: محمد حامد – أحمد صبيحة – أحمد كالوشا.

خط الوسط: أحمد عيد – محمد حمدي – مصطفي دويدار – أحمد العجوز- مودي ناصر.

خط الهجوم: رفيق كابو _ أحمد أمين أوفا.

وتشكيل لافيينا الرسمي لمواجهة إنبي :

حراسة المرمي: محمد عصام.

خط الدفاع: محمد أحمد السعيد – طه محمدين – محمد حسام – يحيي علاء.

خط الوسط: عبدالرحمن محمود – محمد رمضان – هشام رمضان – محمد عويس

خط الهجوم: هاولا أديدا مولا _ رجب برعي.