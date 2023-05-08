أوكرانيا: روسيا تغلق ممر تصدير الحبوب مرة أخرى

ذكرت وزارة المجتمعات والأقاليم وتطوير البنية التحتية في أوكرانيا، اليوم "الاثنين"، أن روسيا رفضت تسجيل وتفتيش السفن المبحرة عبر ممر الحبوب لدخول الموانئ البحرية الأوكرانية.

وأضافت الوزارة - وفقا لما أوردته وكالة أنباء (يوكينفورم) الأوكرانية - أن "روسيا أوقفت مرة أخرى مبادرة الحبوب برفضها تسجيل السفن للدخول وإجراء عمليات تفتيش"، مشيرة إلى أن هذا النهج يتعارض تماما مع شروط الاتفاقية الحالية.

وأكدت أن السياسة الهدامة لروسيا تجعل من المستحيل وضع خطة تفتيش وفق إجراءات مركز التنسيق المشترك، الذي ينص على الموافقة اليومية على خطة التفتيش من قبل جميع الأطراف.

وتنتظر 90 سفينة التفتيش في المياه الإقليمية التركية، من بينها 62 سفينة سيتم تحميلها، وتم تعليق عمليات التفتيش على كل من الأسطول الوارد والصادر.