محافظ الفيوم يوجه بحل شكوى 13 مواطنًا

بحث الدكتور أحمد الأنصارى محافظ الفيوم، شكاوى 13 مواطنًا بالقطاعات الخدمية المختلفة، خلال لقاء خدمة المواطنين الذي عقده اليوم الإثنين، بديوان عام المحافظة للاستماع لشكاوى المواطنين والعمل على حلها بالتنسيق مع الجهات المعنية.

جاء ذلك بحضور الدكتور محمد عماد نائب المحافظ، واللواء عبد الفتاح تمام سكرتير عام المحافظة، وأمانى قرنى وكيل وزارة التربية والتعليم، وحمدية محمد شعبان وكيل وزارة التضامن الإجتماعي، وهناء عبد الفتاح وكيل وزارة القوى العاملة بالفيوم، وأحمد شاكر رئيس مركز ومدينة الفيوم، ومراد مسعود رئيس مركز ومدينة أبشواى، والدكتور أحمد ثابت رئيس مركز ومدينة يوسف الصديق، وخالد فراج رئيس مركز ومدينة إطسا.

واستمع محافظ الفيوم لشكاوى عدد من المواطنين بشأن توفير فرص عمل، وإقامة مشروعات صغيرة تعينهم علي مطالب الحياة، وتحسين ظروفهم المادية والمعيشية، حيث وجه المحافظ وكيل وزارة القوى العاملة بتوفير فرص عمل بالقطاع الخاص للأصحاء وذوى الهمم، مع مراعاة مؤهلاتهم وخبراتهم الحياتية وظروفهم المعيشية.

كما وجه محافظ الفيوم، وكيل وزارة التضامن الإجتماعي بالتنسيق مع فرع جهاز المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بالفيوم، لبحث إمكانية توفير عدد من المشروعات للأسر الأولي بالرعاية خاصة بالمناطق والقري الأكثر إحتياجًا، كما وجه ببحث موقف عدد من الحالات الإنسانية لتوفير معاش تكافل وكرامة لهم.

وبشأن مطلب إحدى السيدات من مواطنى مدينة الفيوم لإنهاء إجراءات ترخيص كشك، وجه المحافظ رئيس مركزومدينة الفيوم لإنهاء إجراءات الترخيص لها علي أطراف مدينة الفيوم، كما وجه محافظ الفيوم رئيس مركز ومدينة أبشواى ببحث مطلب أحد المواطنيين بشأن إجراءات ترخيص بناء منزل، وتشكيل لجنة لمعاينته علي أرض الواقع.

وفي السياق ذاته، وجه المحافظ رئيس مركز ومدينة يوسف الصديق بسرعة إستخراج رخصة للهدم وإعادة البناء لمنزل أحد المواطنين نظرًا لتهالك المنزل وخطورته الداهمة.

كما استمع محافظ الفيوم خلال اللقاء، لشكوى جماعية لعدد من منتفعي "خليج المسقاوى" بشأن نقص مياه الري بنهايتها مما يضر بمساحات كبيرة من الأراضي الزراعية، موجهًا رئيس مركز ومدينة أبشواى بالتنسق مع مسئولي الموارد المائية والرى لفحص المشكلة وإتخاذ إجراءات سريعة لحلها.

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